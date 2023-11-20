Ветровое стекло на McLaren F1 стоит как новый кроссовер. Это неудивительно, ведь цена самого McLaren F1 превышает $20 миллионов.

Выпущенный в 1990-е суперкар McLaren F1 по-прежнему удерживает звание самого быстрого автомобиля в мире с атмосферным двигателем, а каждый экземпляр модели у коллекционеров ценится на вес золота. Всего выпущено 106 экземпляров.

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На западе Velocity Invitational в Калифорнии у двух автомобилей было повреждено ветровое стекло. В поддоке гоночной трассы Sonoma Raceway в кадр попали два McLaren F1 – синий и красный – у которых на стекле появилась трещина. Ремонт обойдется владельцам суперкаров в огромную сумму, за которую можно купить новый автомобиль – пусть и не McLaren.

Оказалось, что ветровое стекло на McLaren F1 стоит 25 тысяч долларов, а еще 8000 обойдется работа по замене стекла. Всего получается 33 000 долларов - за эти деньги сейчас можно приобрести, например, новый бюджетный кроссовер. В штаб-квартире McLaren в Великобритании по-прежнему хранится небольшая партия оригинального ветрового стекла, так что владельцам не придется раскошелиться на изготовление новых деталей.

Подразделение McLaren Special Operations планирует выпустить партию запасных ветровых стекол на всякий случай, а также начать производство алюминиевых топливных баков и колесных дисков, которыми можно было бы заменить отработавшие свой срок компоненты. Детали выполнят по заводским спецификациям, чтобы они полностью соответствовали стандартам McLaren F1.