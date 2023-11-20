Вітрове скло на McLaren F1 коштує як новий кросовер. Це не дивно, адже ціна самого McLaren F1 перевищує $20 мільйонів.

Випущений у 1990-ті суперкар McLaren F1 досі утримує звання найшвидшого автомобіля у світі з атмосферним двигуном, а кожен екземпляр моделі у колекціонерів цінується на вагу золота. Усього випущено 106 примірників.

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На заході Velocity Invitational у Каліфорнії у двох автомобілів було пошкоджено вітрове скло. У паддоку гоночної траси Sonoma Raceway у кадр потрапили два McLaren F1 - синій і червоний - у яких на склі з'явилася тріщина. Ремонт обійдеться власникам суперкарів у величезну суму, за яку можна купити новий автомобіль – нехай і не McLaren.

Виявилося, що вітрове скло на McLaren F1 коштує 25 000 доларів, а ще 8000 обійдеться робота із заміни скла. Усього виходить 33 000 доларів, - за ці гроші нині можна придбати, наприклад, новий бюджетний кросовер. У штаб-квартирі McLaren у Великобританії досі зберігається невелика партія оригінального вітрового скла, так що власникам не доведеться розщедритися на виготовлення нових деталей.

Підрозділ McLaren Special Operations планує випустити партію запасних вітрових стекол про всяк випадок, а також почати виробництво алюмінієвих паливних баків і колісних дисків, якими можна було б замінити компоненти, що відпрацювали свій термін. Деталі виконають за заводськими специфікаціями, щоб вони повністю відповідали стандартам McLaren F1.