Рідкісний Maybach 2009 року продається за приголомшливу суму

В 2002 році компанія презентувала Maybach 57 і 62 як похідні від концептуального автомобіля Mercedes-Benz Maybach, представленого на Токійському автосалоні в 1997 році. Індекси в назві автомобіля означали довжину автомобіля.

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Як розповідає Autoevolution, обидва варіанти пропонувались з V12 з подвійним турбонаддувом на 550 к.с., створеного спеціально для моделі Maybach. Завдяки цьому мотору розкішний седан міг розігнатись до першої сотні за 5,1 секунди у версії для Maybach 57, тоді як 62 було достатньо лише 4,8 секунди.

Проте, екземпляр, який зараз активно продається, має виконання 62 S. Йому потрібно лише 4,5 секунди, аби розігнатись до 100 км/год, адже потужність двигуна було збільшено до 612 к.с.. Буква “S” означає Spezial.

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Представили версію 62 S на Auto China 2006 у Пекіні, а стартова ціна починалась від 492 602 долари. Проте, цей екземпляр обійшовся власнику в понад пів мільйона доларів, адже має додаткові опції, такі як панорамний люк (11 670 доларів) й прозора перегородка, що відокремлює зону водія від заднього ряду, яка коштувала майже 24 000 доларів.

Через кризу 2008 року, яка вдарила по автоіндустрії, виробництва Maybach припинили в 2012 році. За 11 років було випущено лише 3321 одиниці й зараз один з них продається в Коста-Месі, Каліфорнія.

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Його вартість оцінили в 288 888 доларів. За ці гроші наразі можна придбати актуальний Mercedes-Maybach S-Class, вартість якого починається з 198 300 доларів.