Тираж нового Maybach S-Class обмежено одним примірником

Натхненний яхтою Sphinx 12mR 1939 року, автомобіль отримав лакофарбове покриття з перламутром гранатових відтінків знизу та чорних зверху, шкіряний салон і оздоблення з горіхового дерева. Це все повторює облаштування тієї дерев’яної спортивної яхти.

Поєднання зовнішніх кольорів навмисно запозичено з минулого – вийшло дуже елегантно. Два кольори розділені тонкою смужкою, оздобленою Manufaktur Opalite White. Це відповідає білій ватерлінії яхти, про що на своєму сайті розповідає Mercedes-Benz.

Читайте також Рідкісний Maybach 2009 року продається за приголомшливу суму

Інтер’єр оздоблений високоякісною шкірою Manufaktur Exclusive Nappa кольору Crystal White з діамантовою прошивкою. Гнучка оббивка має шви Оріон Грей, які гарно контрастують із білою шкірою. "Мерседес" навіть відтворив зовнішній вигляд палуби корабля за допомогою чудового оздоблення з горіхового дерева та алюмінієвих планок.

Задні частини S680 оснащені штрихами, що конкурують з Bentley. До них відносяться спеціальні подушки білого кольору зі шкірою Nappa з діамантовою прошивкою Orion Grey і тисненням логотипів Maybach, комфортні двері з електроприводом і система об’ємного звуку Burmester 4D.

Читайте також Mercedes-Benz V-Class отримає топову версію Maybach

VIP-персони, які подорожують на задньому сидінні S680, звикли до певної розкоші, як-от Dom Pérignon. Ці щасливі клієнти можуть насолоджуватися келихом шипучого шампанського в охолоджувальному відділенні та двома посрібленими келихами для шампанського. Келихи створені компанією Robbe & Berking, яка підтримує партнерство двох брендів з 2002 року.

"Як і яхта Sphinx, наш ексклюзивний ювілейний автомобіль Mercedes-Maybach S-Class є втіленням майстерності, елегантності та уваги до деталей. Ми вітаємо Robbe & Berking з ювілеєм і сподіваємося на продовження нашої успішної співпраці", – заявив керівник Mercedes-Maybach компанії Mercedes-Benz Group AG Деніел Лескоу.

Читайте також Автомобілі Maybach коштуватимуть по мільйону доларів

S680 працює на одному з останніх двигунів V12. Цей 6,0-літровий силовий агрегат із подвійним турбонаддувом безшумний. Він має достатньо потужності, щоб засоромити деякі суперкари: якщо бути точним, то тут 621 кінська сила.

Mercedes-Maybach зроблено лише в одному примірнику. Автомобіль уже зарезервовано для одного щасливого замовника, прізвище якого не розголошується. Однак експерти припускають, що майстри з відділу Manufaktur зможуть створити щось подібне за ціну, що може доходити до шестизначного числа і вище.