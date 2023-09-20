Maybach хоче вийти у сегмент надрозкішних авто вартістю за мільйон доларів: бренд уже найближчим часом вироблятиме надзвичайно обмежені моделі автомобілів для супер багатих клієнтів.

Коли Mercedes-Benz хоче, щоб один із його автомобілів преміального класу став автомобілем класу люкс, він звертається до Maybach. Тепер він прагне, щоб суббренд зробив ще один крок у сферу надрозкоші з високоякісними ексклюзивними моделями.

На цю ідею виробника надихнув різкий попит на розкішні автомобілі Rolls-Royce Amethyst Droptail, Alfa Romeo 33 Stradale і Bentley Batur. Тепер Mercedes-Benz хоче доєднатися до клубу виробників ексклюзивної авторозкоші.

"Ми збираємося перетворити Maybach щось на кшталт супер-Мерседеса, що підіймає персоналізацію на абсолютно новий рівень. Автомобілі будуть надавати перевагу розкоші, ексклюзивності, майстерності, безпеці та комфорту", — повідомило неназване високопоставлене джерело з середовища виробника.

Таким чином, Maybach доручено створювати транспортні засоби обмеженої серії та навіть ексклюзивні автомобілі на замовлення заможних клієнтів. Він також може створити майбутні зразки так званих "міфів" або "легенд" автомобілів.

Серед транспортних засобів цієї категорії розглядаються:

2+2 sport, натхненний 300SL "Gullwing";

чотиридверне чотиримісне купе без стійок SEC-клас;

позашляховик з низьким дахом на базі електричного G-wagen;

версія Vision One-Eleven, яку можна назвати C111 Reimagined;

EQS Shooting Brake;

позашляховик EQS з дуже низьким опором під назвою Streamliner.

Ці моделі стануть спеціальними проєктами для бренду з більш розкішними версіями автомобілів Mercedes-Benz. Серед них буде флагманський електричний седан на базі майбутньої платформи MB.EA-L, який отримає високоякісні внутрішні салони та технологію віртуальної реальності.

Щоправда, допоки неясно, коли Maybach планує представити свою першу надрозкішну модель, але багаті клієнти, безсумнівно, вже отримують телефонні дзвінки для консультацій від бренду.