Maybach хочет выйти в сегмент сверхроскошных авто стоимостью за миллион долларов: бренд уже в ближайшее время будет производить очень ограниченные модели автомобилей для супер богатых клиентов.
Когда Mercedes-Benz хочет, чтобы один из его автомобилей премиального класса стал автомобилем класса люкс, он обращается к Maybach. Теперь он стремится к тому, чтобы суббренд сделал еще один шаг в сферу сверхроскоши с высококачественными эксклюзивными моделями.
На эту идею производителя вдохновил резкий спрос на роскошные автомобили Rolls-Royce Amethyst Droptail, Alfa Romeo 33 Stradale и Bentley Batur. Теперь Mercedes-Benz хочет присоединиться к клубу изготовителей эксклюзивной автороскоши.
"Мы собираемся превратить Maybach что-то вроде супер-Мерседеса, поднимающего персонализацию на совершенно новый уровень. Автомобили будут отдавать предпочтение роскоши, эксклюзивности, мастерству, безопасности и комфорту", – сообщил неназванный высокопоставленный источник из среды производителя.
Таким образом, Maybach поручено создавать транспортные средства ограниченной серии и даже эксклюзивные автомобили по заказу состоятельных клиентов. Он также может создать будущие образцы так называемых "мифов" или "легенд" автомобилей.
Среди транспортных средств данной категории рассматриваются:
- 2+2 sport, вдохновленный 300SL "Gullwing";
- четырехдверное четырехместное купе без стоек SEC-класс;
- внедорожник с низкой крышей на основе электрического G-wagen;
- версия Vision One-Eleven, которую можно назвать C111 Reimagined;
- EQS Shooting Brake;
- внедорожник EQS с очень низким сопротивлением под названием Streamliner.
Эти модели станут специальными проектами для бренда с более роскошными версиями автомобилей Mercedes-Benz. В их числе будет флагманский электрический седан на базе будущей платформы MB.EA-L, который получит высококачественные внутренние салоны и технологию виртуальной реальности.
Правда пока неясно, когда Maybach планирует представить свою первую сверхроскошную модель, но богатые клиенты, несомненно, уже получают телефонные звонки для консультаций от бренда.