Maybach хочет выйти в сегмент сверхроскошных авто стоимостью за миллион долларов: бренд уже в ближайшее время будет производить очень ограниченные модели автомобилей для супер богатых клиентов.

Когда Mercedes-Benz хочет, чтобы один из его автомобилей премиального класса стал автомобилем класса люкс, он обращается к Maybach. Теперь он стремится к тому, чтобы суббренд сделал еще один шаг в сферу сверхроскоши с высококачественными эксклюзивными моделями.

На эту идею производителя вдохновил резкий спрос на роскошные автомобили Rolls-Royce Amethyst Droptail, Alfa Romeo 33 Stradale и Bentley Batur. Теперь Mercedes-Benz хочет присоединиться к клубу изготовителей эксклюзивной автороскоши.

"Мы собираемся превратить Maybach что-то вроде супер-Мерседеса, поднимающего персонализацию на совершенно новый уровень. Автомобили будут отдавать предпочтение роскоши, эксклюзивности, мастерству, безопасности и комфорту", – сообщил неназванный высокопоставленный источник из среды производителя.

Таким образом, Maybach поручено создавать транспортные средства ограниченной серии и даже эксклюзивные автомобили по заказу состоятельных клиентов. Он также может создать будущие образцы так называемых "мифов" или "легенд" автомобилей.

Среди транспортных средств данной категории рассматриваются:

2+2 sport, вдохновленный 300SL "Gullwing";

четырехдверное четырехместное купе без стоек SEC-класс;

внедорожник с низкой крышей на основе электрического G-wagen;

версия Vision One-Eleven, которую можно назвать C111 Reimagined;

EQS Shooting Brake;

внедорожник EQS с очень низким сопротивлением под названием Streamliner.

Эти модели станут специальными проектами для бренда с более роскошными версиями автомобилей Mercedes-Benz. В их числе будет флагманский электрический седан на базе будущей платформы MB.EA-L, который получит высококачественные внутренние салоны и технологию виртуальной реальности.

Правда пока неясно, когда Maybach планирует представить свою первую сверхроскошную модель, но богатые клиенты, несомненно, уже получают телефонные звонки для консультаций от бренда.