Mercedes-Benz представит электрический C-Class в 2026 году

Как сообщают наши коллеги из Autocar, глава Mercedes-Benz заявил, что новый электрический C-Class дебютирует вместе с новым электрическим внедорожником GLC. Новинки основаны на платформе MB.EA и будут представителями высшего сегмента авто, который сейчас занимают CLE и E-Class.

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В то же время моделями начального уровня в линейке Mercedes-Benz будут CLA, GLA и GLB. Эти три модели будут использовать платформу MMA и первый из них, новый CLA, должен быть представлен уже в 2025 году.

Однако, несмотря на растущий модельный ряд электромобилей, Mercedes-Benz также продолжит выпуск автомобилей с ДВС, ведь компания пересмотрела свой план по электрификации. По сравнению с прошлым годом продажи электромобилей упали на 25% с 61 211 проданных единиц до 45 843.

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В то же время автопроизводитель продал на 27% больше гибридов, подключаемых к сети, реализовав 44 120 автомобилей. "Мы должны осознать, что из-за скорости перехода на электромобили почти невозможно предсказать, сколько времени он займет. Мы одна из тех немногих компаний, которые имеют хорошие позиции, чтобы разыграть карту гибкости до 2030-х годов", - сказал Келлениус.