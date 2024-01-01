Mercedes-Benz инвестирует в разработку новых ДВС

Как передает Motor1, в интервью немецкому изданию Wirtschaftswoche генеральный директор компании Ола Келлениус сказал, что технология ДВС "будет существовать даже в 2030-х годах", поэтому Mercedes-Benz осуществляет значительные инвестиции в их разработку.

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В этом году компания инвестировала 14 миллиардов евро в подразделение легковых автомобилей. Средства направлены на разработку "высокотехнологичной технологии сгорания", а также для электрификации и цифровизации.

К тому же глава Mercedes-Benz добавил, что S-Class получит рестайлинг в 2026 году и новый двигатель. "Мы инвестировали гораздо больше в обновление модели нового двигателя внутреннего сгорания S-Class, чем обычно тратим на рестайлинг", — сказал Келлениус.

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Цель Mercedes заключается в том, чтобы его обычные силовые агрегаты были на "самом высоком технологическом уровне", чтобы избежать вероятной необходимости платить огромные штрафы за несоблюдение норм Euro 7 и China 7.

Кроме этого, глава компании добавил, что будущие двигатели будут электрифицированы, поэтому, стоит ожидать увеличения гибридных моделей. Ранее планировала, что в 2025 году гибриды и полностью электрические автомобили составят около 50% годовых продаж, однако теперь, Mercedes-Benz хочу, чтобы гибриды и электромобили составляли половину поставок до конца десятилетия.

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Однако, по словам Келлениуса, конечная цель стать углеродно-нейтральной к 2040 году не изменилась. Также он опроверг слухи о прекращении разработки новой платформы для следующего поколения EQS.