Mercedes-Benz S-Class прокачали до 950 лошадиных сил: до сотни разгоняется за 3,1 секунды

Тюнинговое ателье Mansory представило самый быстрый Mercedes S-класс в истории. Его создали на базе Mercedes-AMG S 63 E Performance. Об этом сказано на официальной странице Mansory в инстаграм.

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Новый продукт под названием Mansory P950 имеет блок управления двигателем с измененным алгоритмом работы, два больших нагнетателя, переработанную впускную систему и выхлопную систему с модернизированными катализаторами. В результате вся гибридная силовая установка обеспечивает захватывающие 950 л.с. и крутящий момент 1565 Нм.

Динамические показатели впечатляющие: максимальная скорость ограничена электроникой на 290 км/ч, а ускорение до первой сотни занимает всего 3,1 с. С такими характеристиками большой седан уже приближается к литровым спорт-байкам.