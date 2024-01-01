Mercedes-AMG показал "золотой" родстер SL 63 за 200 тысяч долларов

Ключевой особенностью новой спецверсии стали уникальный оттенок кузова и выполненное в стиле интерьера оформление салона. Автомобиль окрашен в оттенок Kalahari Gold Magno, который также встречается в оформлении матово-черных 21-дюймовых кованых дисков AMG. Об этом пишет avtomir.ua.

Читайте также: Mercedes-Benz 190 возвращается на рынок

Салон обит стеганой черной кожей Nappa, предусмотрены коврики с высоким ворсом и кожаной окантовкой – вся обивка имеет прострочку золотистой нитью.

В тон кузова окрашены части дверных панелей и низ центрального тоннеля. На центральной консоли расположена табличка "Manufaktur, Golden Coast", что указывает на статус модели.

Технически версия Golden Coast не отличается от оригинального SL 63 4Matic+, то есть сохранился штатный битурбомотор V8 4.0, выдающий 585 лошадиных л.с. мощности и 800 Нм крутящего момента, 9-ступенчатая автоматическая коробка передач AMG Speedshift MCT 9G и полный привод. Стоимость спецверсии составляет от 187 тысяч долларов.