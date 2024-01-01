Mercedes-AMG показав «золотий» родстер SL 63 за 200 тисяч доларів

Ключовою особливістю нової спецверсії стали унікальний відтінок кузова та виконане у стилі інтер’єру оформлення салону. Автомобіль пофарбований у відтінок Kalahari Gold Magno, який також зустрічається в оформленні матово-чорних 21-дюймових кованих дисків AMG. Про це пише avtomir.ua.

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Салон оббитий стьобаною чорною шкірою Nappa, передбачені килимки з високим ворсом і шкіряною окантовкою – вся оббивка має прострочення золотистою ниткою.

У тон кузова пофарбовані частини дверних панелей та низ центрального тунелю. На центральній консолі розташована табличка «Manufaktur, Golden Coast», що вказує на статус моделі.

Технічно версія Golden Coast не відрізняється від оригінального SL 63 4Matic+, тобто зберігся штатний бітурбомотор V8 4.0, що видає 585 кінських к.с. потужності та 800 Нм крутного моменту, 9-ступенева автоматична коробка передач AMG Speedshift MCT 9G і повний привод. Вартість спецверсії становить від 187 тисяч доларів.