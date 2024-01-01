Mercedes-Benz S-Class прокачали до 950 кінських сил: до сотні розганяється за 3,1 секунди

Тюнінгове ательє Mansory представило найшвидший Mercedes S-клас в історії. Його створили на базі Mercedes-AMG S 63 E Performance. Про це сказано на офіційній сторінці Mansory в інстаграм.

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Новий продукт під назвою Mansory P950 має блок керування двигуном зі зміненим алгоритмом роботи, два більші нагнітачі, перероблену впускну систему та вихлопну систему з модернізованими каталізаторами. В результаті вся гібридна силова установка забезпечує захоплюючі 950 к.с. і крутний момент 1565 Нм.

Динамічні показники вражаючі: максимальна швидкість обмежена електронікою на 290 км/год, а прискорення до першої сотні займає усього 3,1 с. З такими характеристиками великий седан вже наближається до літрових спорт-байків.