Укр
Ру

Mercedes-Benz S-Class прокачали до 950 кінських сил: до сотні розганяється за 3,1 секунди

Новий Mercedes-Benz S-Class від Mansory тепер зможе позмагатись з літровими спортивними мотоциклами, принаймні на прямих ділянках дороги.
Mercedes-Benz S-Class від Mansory розганяється до сотні за 3,1 секунди - Auto24
Євген Гудущан
logo20 червня, 17:10
logo0
logo0 хв

Тюнінгове ательє Mansory представило найшвидший Mercedes S-клас в історії. Його створили на базі Mercedes-AMG S 63 E Performance. Про це сказано на офіційній сторінці Mansory в інстаграм.

Читайте також: Mercedes-AMG показав "золотий" родстер SL 63 за 200 тисяч доларів

Новий продукт під назвою Mansory P950 має блок керування двигуном зі зміненим алгоритмом роботи, два більші нагнітачі, перероблену впускну систему та вихлопну систему з модернізованими каталізаторами. В результаті вся гібридна силова установка забезпечує захоплюючі 950 к.с. і крутний момент 1565 Нм.

Динамічні показники вражаючі: максимальна швидкість обмежена електронікою на 290 км/год, а прискорення до першої сотні займає усього 3,1 с. З такими характеристиками великий седан вже наближається до літрових спорт-байків.

#Фото #Автофанати #Новини