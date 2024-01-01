Универсальные самосвалы на шасси Mercedes-Benz Arocs поступили еще в несколько областей

Машины в рамках партнерской помощи приобрело и передало украинским энергетикам правительство Германии.

Этим пакетом закуплено 16 автомобилей, что поэтапно поступают в энергокомпании. Как сообщило Посольство Германии в Киеве, общая стоимость спецтранспорта превысила 2,3 млн евро.

Читайте также Пограничники получили 41 грузовик Mercedes Arocs

Часть машин уже хорошо себя показала на ликвидации последствий разрушений в Харьковской, Николаевской и Тернопольской областях. Теперь новая техника будет работать еще и в Запорожской и Черкасской областях.

Посол Мартин Егер передал документы на спецтранспорт заместителю Министра энергетики Украины Светлане Гринчук. Фото: Посольство Германии в Киеве

Закуплены универсальные многофункциональные самосвалы Meiller-Kipper на шасси Mercedes-Benz Arocs 2124. В закабинной нише каждого грузовика вмонтированы КМУ Hiab X-Duo 112, которые способны поднимать 10,5 т и работать на вылете телескопической стрелы от 5,7 до 14,6 м.

Читайте также Германия передала киевской полиции мотоциклы BMW

Такой автомобиль уже работает в Тернопольской области, где получил хорошие отзывы энергетиков. Если раньше для замены трансформатора на подстанции нужно было два автомобиля, то сейчас эту работу можно выполнить, используя лишь один грузовик.

При этом машина не только транспортирует агрегат, но и с помощью крана-манипулятора еще и устанавливает его на подготовленное для монтажа место.

Вот таким пришел Mercedes-Benz Arocs в автопарк "Тернопольоблэнерго". Фото: Тернопольоблэнерго

Здесь есть еще одна конструкционная особенность самосвальной платформы Meiller-Kipper. Обычно борта самосвала имеют верхние петли и нижние замки, а в этих версиях петли сделаны как в обычных бортовых автомобилях снизу.

При необходимости борта просто откидываются вниз или снимаются, что удобно не только на погрузочно-разгрузочных операциях, но и на транспортировке. Особенно это актуально при перевозке опор, грузов на поддонах или каких-то цельных агрегатов, вроде трансформаторов.