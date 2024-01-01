Пограничники получили 41 грузовик Mercedes Arocs

Боеспособность пограничной службы благодаря такому пополнению автопарка будет намного лучше. Пришли тяжелые версии бортовых автомобилей Mercedes Arocs с тентовыми кузовами.

Трехосные полноприводные грузовики Arocs с колесной формулой 6х6 имеют военное исполнение. Эти автомобили сделаны на основе гражданских версий, богатых на магистральные тягачи и самосвалы, которых достаточно в Украине.

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В военном исполнении сохранился экологический формат Евро-6 и все рабочие характеристики. Здесь стоит 450-сильный двигатель с механической коробкой передач без ретедера. Автомобиль может перевозить как личный состав на продольных откидных скамейках, так и грузы навалом, в мешках или на поддонах.

Бортовые тентовые автомобили Mercedes Arocs будут служить пограничникам. Скриншот: Авто24

Технику на перед центральным входом в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне торжественно передал Госпогранслужбе Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Мартин Егер.

"Я и вся Государственная пограничная служба искренне благодарны Федеральному правительству Германии, Министерству иностранных дел Германии в лице министра Анналены Бербок, за эту инициативу и реальную поддержку Украины и пограничной службы", – отметил глава Госпогранслужбы Украины генерал-лейтенант Сергей Дейнеко.