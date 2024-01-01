Прикордонники отримали 41 вантажівку Mercedes Arocs

Боєздатність прикордонної служби завдяки такому поповненню автопарку буде набагато кращою. Прийшли важкі версії бортових автомобілів Mercedes Arocs з тентовими кузовами.

Тривісні повнопривідні вантажівки Arocs з колісною формулою 6х6 мають військове виконання. Ці автомобілі зроблені на основі цивільних версій, багатих на магістральні тягачі та самоскиди, яких є достатньо в Україні.

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У військовому виконанні зберігся екологічний формат Євро-6 та усі робочі характеристики. Тут стоїть 450-сильний двигун з механічною коробкою передач без ретедера. Автомобіль може перевозити як особовий склад на повздовжніх відкидних лавках, так і вантажі навалом, клунками чи на піддонах.

Бортові тентові автомобілі Mercedes Arocs служитимуть прикордонникам. Скриншот: Авто24

Техніку на перед центральним входом до Національного музею історії України у Другій світовій війні урочисто передав Держприкордонслужбі Надзвичайний та Повноважний Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер.

"Я і вся Державна прикордонна служба щиро вдячні Федеральному уряду Німеччини, Міністерству закордонних справ Німеччини в особі міністерки Анналени Бербок, за цю ініціативу та реальну підтримку України і прикордонної служби", – зазначив очільник Держприкордонслужби України генерал-лейтенант Сергій Дейнеко.