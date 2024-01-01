Універсальні самоскиди на шасі Mercedes-Benz Arocs надійшли ще в кілька областей

Машини в рамках партнерської допомоги придбав і передав українським енергетикам уряд Німеччини.

Цим пакетом закуплено 16 автомобілів, що поетапно надходять в енергокомпанії. Як повідомило Посольство Німеччини в Києві, загальна вартість спецтранспорту перевищила 2,3 млн євро.

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Частина машин вже добре себе показала на ліквідації наслідків руйнувань в Харківській, Миколаївській та Тернопільській областях. Тепер нова техніка працюватиме ще й у Запорізькій та Черкаській областях.

Посол Мартін Єґер передав документи на спецтранспорт заступнику Міністра енергетики України Світлані Гринчук. Фото: Посольство Німеччини в Києві

Закуплено універсальні багатофункціональні самоскиди Meiller-Kipper на шасі Mercedes-Benz Arocs 2124. В закабінній ніші кожної вантажівки вмонтовані КМУ Hiab X-Duo 112, які спроможні підіймати 10,5 т і працювати на вильоті телескопічної стріли від 5,7 до 14,6 м.

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Такий автомобіль вже працює в Тернопільській області, де отримав гарні відгуки енергетиків. Якщо раніше для заміни трансформатора на підстанції потрібно було два автомобілі, то зараз цю роботу можна виконати, використовуючи лише одну вантажівку.

При цьому машина не тільки транспортує агрегат, але й за допомогою крана-маніпулятора ще й встановлює його на підготовлене для монтажу місце.

Ось таким прийшов Mercedes-Benz Arocs в автопарк "Тернопільобленерго". Фото: Тернопільобленерго

Тут є ще одна конструкційна особливість самоскидної платформи Meiller-Kipper. Зазвичай борти самоскида мають верхні петлі та нижні замки, а у цих версіях петлі зроблені як у звичайних бортових автомобілях знизу.

При потребі борти просто відкидаються вниз чи знімаються, що зручно не тільки на навантажувально-розвантажувальних операціях, але й на транспортуванні. Особливо це актуально при перевезенні опор, вантажів на піддонах або якихось цілісних агрегатів, як от трансформатори.