Mercedes-Benz інвестує в розробку нових ДВЗ

Як передає Motor1, в інтерв’ю німецькому виданню Wirtschaftswoche генеральний директор компанії Ола Келленіус сказав, що технологія ДВЗ «існуватиме навіть у 2030-х роках», тому Mercedes-Benz здійснює значні інвестиції у їх розробку.

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Цього року компанія інвестувала 14 мільярдів євро у підрозділ легкових автомобілів. Кошти спрямовані на розробку «високотехнологічної технології згоряння», а також для електрифікації та цифровізації.

До того ж очільник Mercedes-Benz додав, що S-Class отримає рестайлінг в 2026 році та новий двигун. «Ми інвестували набагато більше в оновлення моделі нового двигуна внутрішнього згоряння S-Class, ніж зазвичай витрачаємо на рестайлінг» - сказав Келленіус.

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Мета Mercedes полягає в тому, щоб його звичайні силові агрегати були на «найвищому технологічному рівні», аби уникнути ймовірної необхідності платити величезні штрафи за недотримання норм Euro 7 і China 7.

Окрім цього, очільник компанії додав, що майбутні двигуни будуть електрифіковані, тому, варто очікувати збільшення гібридних моделей. Раніше планувала, що 2025 року гібриди та повністю електричні автомобілі становитимуть близько 50% річних продажів, проте тепер, Mercedes-Benz хочу, аби гібриди та електромобілі становили половину поставок до кінця десятиліття.

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Проте, за словами Келленіуса, кінцева мета стати вуглецево-нейтральною до 2040 року не змінилася. Також він спростував чутки про припинення розробки нової платформи для наступного покоління EQS.