Mercedes-Benz представить електричний C-Class в 2026 році

Як повідомляють наші колеги з Autocar, очільник Mercedes-Benz заявив, що новий електричний C-Class дебютує разом із новим електричним позашляховиком GLC. Новинки засновані на платформі MB.EA й будуть представниками вищого сегменту авто, який наразі займають CLE та E-Class.

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Водночас моделями початкового рівня в лінійці Mercedes-Benz будуть CLA, GLA та GLB. Ці три моделі використовуватимуть платформу MMA й перший з них, новий CLA, має бути представлений вже в 2025 році.

Однак, попри зростаючий модельний ряд електромобілів, Mercedes-Benz також продовжить випуск автомобілів з ДВЗ, адже компанія переглянула свій план з електрифікації. У порівнянні з минулим роком продажі електромобілів впали на 25% з 61 211 проданих одиниць до 45 843.

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Водночас автовиробник продав на 27% більше гібридів, що підключаються до мережі, реалізувавши 44 120 автівок. «Ми повинні усвідомити, що через швидкість переходу на електромобілі майже неможливо передбачити, скільки часу він займе. Ми одна з тих небагатьох компаній, які мають хороші позиції, щоб розіграти карту гнучкості до 2030-х років», — сказав Келленіус.