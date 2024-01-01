Mercedes-Benz C-класу, що схожий на S-клас, вже можна купити за ціною "Ланоса"

Mercedes-Benz C-Class в кузові W205 був довший, легший і розкішніший за свого попередника. А ще – він зовні був дуже схожий на S-клас, хоча його ціна була значно нижчою за розкішного брата. А тепер на аукціонах США його ціна опустилась до рівня “Ланоса” – $5700, а деколи й дешевше. Певна річ, мова йде про пошкоджену машину на аукціоні Copart чи IAAI.

Також цікаво за таку ж ціну в США можна взяти "биток" Mazda CX-5

Ще рік тому ці моделі не можна було купити дешевше 7000 доларів. Торги аукціонів відбувались на рівні 7000-7500 доларів аж до вересня 2023 року, повідомляє сервіс статистики аукціонів Autoastat.

З кінця 2023 року ціни на Mercedes-Benz C-Class в кузові W205 стабілізувались на рівні 6000 доларів, а в червні 2024 дійшли до 5700. Мало того, в деяких штатах США вони ціняться ще менше. Наприклад, торги в Північній Дакоті закінчуються на позначці у 3300 доларів! Щоправда, звідти до портів, з яких вивозять авто зі США в Україну, далеченько, тож і вартість доставки досить велика.

Завдяки свіжому зовнішньому вигляду C-Class 2014-2018 років навіть сьогодні виглядає свіжо, розкішно та спортивно. мав спортивний вигляд. особливо в пакеті AMG з агресивним бампером та більш широким колесам. В салоні зазвичай використовується штучна шкіра Artico на сидіннях і кермі.

W205 навіть в США можна знайти з широким вибором дизельних, бензинових або гібридних силових установок. Були як задньопривідні, так і повнопривідні варіанти з семиступінчастою автоматичною коробкою передач.

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Цікаво, що вартість доставки седанів зі США дещо менша, ніж електромобілів та кросоверів. Та й кузовних деталей на українському ринку до Mercedes-Benz вдосталь – їх завозять як зі США чи Тайваню, так і з ОАЕ та Європи. Тож фінальний цінник такого авто в Україні навряд чи виросте більше ніж 10-12 тисяч доларів від аукціонної вартості у США.