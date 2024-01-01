Mercedes-Benz C-класса, похожий на S-класс, уже можно купить по цене "Ланоса"

Mercedes-Benz C-Class в кузове W205 был длиннее, легче и роскошнее своего предшественника. А еще – он внешне очень похож на S-класс, хотя его цена значительно ниже роскошного брата. А теперь на аукционах США его цена опустилась до уровня “Ланоса” – $5700, а порой и дешевле. Конечно, речь идет о поврежденной машине на аукционе Copart или IAAI.

Также интересно за такую же цену в США можно взять "биток" Mazda CX-5

Еще год назад эти модели нельзя было купить дешевле 7000 долларов. Торги аукционов проходили на уровне 7000-7500 долларов вплоть до сентября 2023 года, сообщает сервис статистики аукционов Autoastat.

С конца 2023 года цены на Mercedes-Benz C-Class в кузове W205 стабилизировались на уровне 6000 долларов, а в июне 2024 дошли до 5700. Мало того, в некоторых штатах США они ценятся еще меньше. Например, торги в Северной Дакоте заканчиваются на отметке в 3300 долларов! Правда, оттуда до портов, из которых вывозят авто из США в Украину, далековато, поэтому и стоимость доставки достаточно велика.

Благодаря свежему внешнему виду C-Class 2014-2018 годов даже сегодня выглядит свежо, роскошно и спортивно, особенно в пакете AMG с агрессивным бампером и более широким колесам. В салоне обычно используется искусственная кожа Artico на сиденьях и руле.

W205 даже в США можно найти с широким выбором дизельных, бензиновых или гибридных силовых установок. Были как заднеприводные, так и полноприводные варианты с семиступенчатой автоматической коробкой передач.

Кстати Mercedes-Benz инвестирует в разработку новых ДВС

Интересно, что стоимость доставки седанов из США несколько меньше, чем электромобилей и кроссоверов. И кузовных деталей на украинском рынке к Mercedes-Benz достаточно – их завозят как из США или Тайваня, так и из ОАЭ и Европы. Поэтому финальный ценник такого авто в Украине с учетом ремонта и растаможки вряд ли вырастет более чем на 10-12 тысяч долларов от аукционной стоимости в США.