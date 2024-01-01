Представлено розкішний Mercedes-Maybach SL680: скільки він коштує

Mercedes-Maybach SL680 Monogram Series дебютував в рамках тижня автомобілів у Монтереї. Впізнати новинку можна за масивною хромованою решіткою радіатора, унікальними багатоспицевими колісними дисками та логотипами Maybach на деяких кузовних деталях.

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До того ж власники SL680 Monogram Series можуть додатково оздобити капот автомобіля полотном з логотипами бренду. Покупці також можуть вибрати червоно-чорну або біло-чорну зовнішню обробку. Водночас інтер’єр новинки подібний до інших моделей SL.

Родстер має такі ж дисплеї мультимедіа та цифрової панелі приладів, проте вони отримали унікальну анімацію та графіку, відповідну до стилю Maybach. Кермо, сидіння, нижня панель приладів і дверні панелі оздоблені кришталево-білою шкірою Nappa.

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Новинка використовує 4,0-літровий двигун від SL63 потужністю 585 кінських сил. Потужність передається на всі чотири колеса через коробку передач Mercedes 9G-Tronic. Компанія не розкриває вагу автомобіля, проте SL680, очевидно, важчий за своїх братів.

Про це свідчить час розгону до 100 км/год в 4,1 секунди. Водночас Mercedes-AMG SL63 досягає першої сотні за 3,6 секунди, тоді як 477-сильний SL55 – за 3,9 секунди. Максимальна швидкість родстера від Maybach також була знижена до 260 км/год.

Повідомляється, що компанія встановила більш м’які кріплення двигуна, переналаштувала реакцію педалі газу та додала тихішу вихлопну систему, аби автомобіль міг подарувати еталонні враження від водіння. Крім того, SL680 також має додаткову звукоізоляцію порівняно з SL63 та м’якшу підвіску.

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Вартість моделі оголосять згодом, проте, очевидно, що модель від Maybach буде найдорожчим родстером в лінійці SL. Експерти прогнозують, що його вартість становитиме понад 210 тисяч доларів, адже базовий SL63 вже коштує 187 000 доларів. У Європі перші автомобілі почнуть надходити до покупців навесні 2025 року.