Ford признал угрозу от китайских автомобильных компаний

Прошли те времена, когда китайские автопроизводители были посмешищем для автомобильной промышленности. Они не только прекратили копирование дизайна признанных брендов, но и серьезно активизировали свою инженерную игру. Теперь они являются силой, с которой нужно считаться.

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После визита в Китай, который включал испытания местных автомобилей, босс Ford получил открытие. The Wall Street Journal цитирует слова Джима Фарли, который сказал члену правления Джону Торнтону, что китайские производители электромобилей являются "экзистенциальной угрозой". Во время одной из поездок к генеральному директору присоединился финансовый директор Джон Лоулер, который откровенно признался, что "эти ребята опередили нас".

Руководитель компании Ford говорит, что "видел этот фильм раньше", имея в виду подъем Toyota, Honda и других японских автопроизводителей и их способность захватывать продажи американских брендов с 1980-х годов. Подобным образом Фарли связал растущее влияние китайских производителей автомобилей с тем, как Hyundai и Kia значительно улучшились за последние десятилетия, особенно в части электромобилей.

Как Форд отбивается? В начале февраля Фарли объявил, что "команда skunkworks" работает над новой платформой, предназначенной для доступных электромобилей, чтобы бороться с китайцами, а также с Tesla. Тем временем компания собирается выпустить полностью электрический небольшой кроссовер Puma, но вряд ли его будут продавать в Соединенных Штатах. Основным рынком для Puma-E, вероятно, будет Европа, где компания недавно отложила свою амбициозную цель перейти на чисто электрические модели до 2030 года.

Электромобили с голубым овалом были немногочисленными. Электрический трехрядный внедорожник должен был выйти в 2027 году (после задержки с первоначальной даты запуска 2025 года), но в конце концов его отменили в прошлом месяце. Кроме того, Ford сокращает расходы на электромобили на 10% и второй раз откладывает выпуск электрического пикапа F-150 следующего поколения. Сначала он был запланирован на 2025 год, потом перенесли на 2026 год, а теперь на 2027 год.

Можно сказать, что Ford принял довольно интересные решения за последние годы. В прошлом году компания прекратила производство Fiesta, одного из самых популярных автомобилей Европы. Гибель супермини последовала после прекращения производства Mondeo в 2022 году, а Focus отправляется на кладбище автомобилей в 2025 году. Эти три автомобиля были мертвы в течение нескольких лет в США, где Mondeo продавался как Fusion. Более крупный Taurus был снят с производства в 2019 году.

Многие правительства во всем мире осознали китайскую "угрозу" и ввели пошлины на электромобили, изготовленные в Китае, для экспортных рынков. На прошлой неделе администрация Байдена ввела жесткую 100% пошлину на китайские электромобили. Офис торгового представителя США объявил, что импортная пошлина вступит в силу 27 сентября.

Также на следующей неделе ожидается, что Европейский Союз проголосует за повышение пошлин. Как сообщает Automotive News Europe, ЕС хочет наложить на SAIC пошлины в размере 36,3%. Материнская компания Volvo Geely может пострадать от 19,3%, а автомобили BYD, поставляемых в Европу, будут сталкиваться с тарифом в 17%. Однако Bloomberg сообщает, что эти ставки, скорее всего, снизятся.