Новый Ford Expedition получил интерьер, подобный Peugeot

Как сообщает Autoevilution, новинка получила овальный руль и концепцию панели приборов над ним. Она представлена большим 24-дюймовым панорамным дисплеем, который расположен на торпедо и простирается до центра салона, однако автопроизводитель говорит, что он "расположен у нижнего края ветрового стекла".

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Ford назвал эту концепцию "Ford Digital Experience" и ее основная идея заключается в том, чтобы облегчить восприятие водителями нужной информации, не отводя глаз от дороги. Еще одним важным элементом концепции этого интерьера является центральный дисплей мультимедиа с беспроводными CarPlay и Android Auto, данные о диагонали которого не раскрывается.

Известно, что система работает на программном обеспечении Google Assistant, которое также был "разработан для определения приоритета использования голосовых" команд с помощью ассистента Alexa. Благодаря этой опции водитель может отправлять текстовые сообщения, совершать звонки, управлять подключенными домашними устройствами, искать информацию, находить пункт назначения, управлять аудиосистемой и регулировать климат-контроль.

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Кроме этого, покупателям будет доступен пакет Ford Connectivity Package, который предоставляет Expedition точку доступа Wi-Fi и встроенные приложения Google Play карты Google. Система автономного вождения BlueCruise входит в стандартное оснащение модели и по словам автопроизводителя, может быть предложена в "почти 90% всех моделей Expedition".

Модель пятой генерации использует тот же силовой агрегат, что и ее предшественник. Однако, новинка также получила специальную внедорожную версию Tremor, отличающуюся повышенной мощностью 3,5-литрового двигателя EcoBoost V6, который выдает 440 л.с. и 692 Нм крутящего момента, вместо стандартного значения в 400 "лошадей" и 651 Нм. Все версии модели оснащены 10-ступенчатой КПП SelectShift.

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Ford заявил, что новый Expedition может буксировать до 3175 кг без помощи и 4355 кг, если доступна сцепка для распределения веса. Стоимость новой модели объявят позже, когда компания откроет прием предварительных заказов 24 октября.