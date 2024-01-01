Ford припиняє випуск «нудних» автомобілів

Як передає Motor1, очільник Ford назвав цю стратегію «вихід із бізнесу нудних автомобілів до бізнесу культових автомобілів». Попри те, що вищезгадані моделі мали великий попит, автовиробник не планує вкладати в них гроші, на відміну від комерційних авто.

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Окрім цього, Ford планує отримати частку ринку завдяки електричним кросоверам на базі платформи MEB від Volkswagen, попри те, що компанія відмовилась від повного переходу на електромобілі. Лінійка вже представлена моделями Explorer і Capri, які тісно пов’язані з ID.4 та ID.5 відповідно й незабаром до них приєднається електричний варіант Puma.

Що стосується культових автомобілів, ймовірно, Фарлі мав на увазі Bronco, Mustang і Raptor. Раніше керівництво Ford робило заяву, що автомобілі для ентузіастів завжди були «побічним бізнесом», який ніколи не фінансувався, але тепер компанія змінює це.

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Така позиція Ford, ймовірно дозволить іншим автогігантам - Volkswagen Group, Toyota, Stellantis і Kia/Hyundai отримати нову частку ринку, адже вони досі продовжують виробництво звичних моделей. До слова, наразі продажі Ford у Європі стрімко падають. У червні вони впали на 16,9% у Європейському Союзі та Великобританії. Це призвело до падіння частки ринку з 4,1% до 3,3%.