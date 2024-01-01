На страхових аукціонах США Copart та IAAI можна придбати як електромобілі, так і авто з ДВЗ. Усі вони останнім часом суттєво дешевіли. Так, Mazda CX-5 вже коштує $5715, а електрична Tesla Model 3 – менш як 9 000 доларів.

Втім, ціни на бюджетний кросовер Ford Escape 2019-2024, який в Європі продається під назвою Kuga, пішли вгору. Про це свідчить аналіз сайту AutoAstat, який відслідковує ціни на американських аукціонах.

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Зокрема, у січні 2024 року він в середньому коштував 5,4 тисячі доларів, а зараз – 5,8 тисячі доларів. Звичайно, різниця невелика, але на підвищення тенденція чітка.

Якщо купити таке авто на аукціону у США, то українцю ще потрібно заплатити аукціонний збір, доставку до американського порту, а потім морем в Україну, а також усі податки, включаючи мито, акциз та ПДВ. Тож вартість такого авто вийде на 8-10 тисяч доларів вище, ніж ціна на аукціоні.

Графік середніх цін на Ford Escape 2019-2024 на аукціонах США. Дані: AutoAstat

Все пальне, яким українці заправляються на заправках AMIC ENERGY, має найвищу якість. Адже воно виробляється на європейських нафтопереробних заводах (дизель, окрім того, привозять зі США) та відповідає екологічним стандартам Євро 5. Ознайомитися з паспортами якості та переглянути інформацію щодо наявності пального, можна за посиланням. Рекламна інформація

Ford Escape 2019-2024 – бюджетний кросовер, який українці часто купують на автоаукціонах США.

Під капотом Ford встановив нові агрегати відповідно до найсуворіших, новітніх правил, але також з хорошою продуктивністю, вважають в Autoevolution. Він починається з 1,5-літрового двигуна EcoBoost, встановленого на комплектаціях S, SE і SEL. Попри те, що це двигун малого об’єму, він має систему відключення циліндрів. Найспортивніша версія оснащена 2,0-літровим двигуном EcoBoost і видає 250 к.с.

Гібридна силова установка створена на основі 2,5-літрового двигуна за циклом Аткінсона в поєднанні з CVT. Ця версія передньопривідна, потужністю матиме 198 к.с. та максимальною швидкістю 137 км/год лише з електродвигуном. Крім того, бувають Escape як плагін-гібриди з запасом ходу 30 миль лише на електриці.

Новий Escape стандартно оснащений вбудованим модемом Wi-Fi 4G LTE для підключення до 10 мобільних пристроїв. FordPass Connect надає водіям віддалений доступ до автомобіля за допомогою мобільних телефонів.