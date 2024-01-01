На страховых аукционах США Copart и IAAI можно приобрести как электромобили, так и автомобили с ДВС. Все они в последнее время существенно дешевели. Так, Mazda CX-5 уже стоит $ 5715, а электрическая Tesla Model 3 – менее 9 000 долларов.

Впрочем, цены на бюджетный кроссовер Ford Escape 2019-2024, который в Европе продается под названием Kuga, пошли вверх. Об этом свидетельствует анализ сайта AutoAstat, который отслеживает цены на американских аукционах.

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В частности, в январе 2024 года он в среднем стоил 5,4 тысячи долларов, а сейчас – 5,8 тысячи долларов. Конечно, разница небольшая, но на повышение тенденция четкая.

Если купить такое авто на аукционе в США, то украинцу еще нужно заплатить аукционный сбор, доставку в американский порт, а затем морем в Украину, а также все налоги, включая пошлину, акциз и НДС. Поэтому стоимость такого автомобиля выйдет на 8-10 тысяч долларов выше, чем цена на аукционе.

График средних цен на Ford Escape 2019-2024 на аукционах США. Данные: AutoAstat

Все топливо, которым украинцы заправляются на заправках AMIC ENERGY, высочайшего качества. Ведь оно производится на европейских нефтеперерабатывающих заводах (дизель, кроме того, привозят из США) и соответствует экологическим стандартам Евро 5. Ознакомиться с паспортами качества и просмотреть информацию о наличии топлива, можно по ссылке. Рекламная информация

Ford Escape 2019-2024 – бюджетный кроссовер, который украинцы часто покупают на автоаукционах США.

Под капотом Ford установил новые агрегаты в соответствии с самыми строгими, новейших правил, но также с хорошей производительностью, считают в Autoevolution. Он начинается с 1,5-литрового двигателя EcoBoost, установленного на комплектациях S, SE и SEL. Несмотря на то, что это двигатель малого объема, он имеет систему отключения цилиндров. Самая спортивная версия оснащена 2,0-литровым двигателем EcoBoost и выдает 250 л.с.

Гибридная силовая установка создана на основе 2,5-литрового двигателя по циклу Аткинсона в сочетании с CVT. Эта версия переднеприводная, мощностью будет иметь 198 л.с. и максимальной скоростью 137 км/ч только с электродвигателем. Кроме того, бывают Escape как плагин-гибриды с запасом хода 30 миль только на электричестве.

Новый Escape стандартно оснащен встроенным модемом Wi-Fi 4G LTE для подключения до 10 мобильных устройств. FordPass Connect предоставляет водителям удаленный доступ к автомобилю с помощью мобильных телефонов.