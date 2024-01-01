Ford прекращает выпуск "скучных" автомобилей

Как передает Motor1, глава Ford назвал эту стратегию "выход из бизнеса скучных автомобилей к бизнесу культовых автомобилей". Несмотря на то, что вышеупомянутые модели пользовались большим спросом, автопроизводитель не планирует вкладывать в них деньги, в отличие от коммерческих авто.

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Кроме этого, Ford планирует получить долю рынка благодаря электрическим кроссоверам на базе платформы MEB от Volkswagen, несмотря на то, что компания отказалась от полного перехода на электромобили. Линейка уже представлена моделями Explorer и Capri, которые тесно связаны с ID.4 и ID.5 соответственно и вскоре к ним присоединится электрический вариант Puma.

Что касается культовых автомобилей, вероятно, Фарли имел в виду Bronco, Mustang и Raptor . Ранее руководство Ford делало заявление, что автомобили для энтузиастов всегда были "побочным бизнесом", который никогда не финансировался, но теперь компания меняет это.

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Такая позиция Ford, вероятно позволит другим автогигантам - Volkswagen Group, Toyota, Stellantis и Kia/Hyundai получить новую долю рынка, ведь они до сих пор продолжают производство привычных моделей. К слову, сейчас продажи Ford в Европе стремительно падают. В июне они упали на 16,9% в Европейском Союзе и Великобритании. Это привело к падению доли рынка с 4,1% до 3,3%.