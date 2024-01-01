Ford Mustang переробили на човен-амфібію: фото, відео

Зазвичай автомобілі-амфібії не дуже поширені. Однак автомобіль-поні, перетворений на "морського коника", для відпочинку виявися вдалим і може вводити воману людей на причалах.

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На своїй сторінці в Facebook Ейчер пояснює, що він і його син збудували Mustang під назвою "Aqua Sport" з четвертого покоління моделі SN95 1999 року. Ця версія “Мустанга” випускалася з 4,6-літровим V8 з 1994 по 2004 рік, в т.ч. у версії кабріолет.

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Ейчер Mustang на рибалку не ганяє, але на прогулянки озером ходити любить. Фото: Jim Eicher

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Що стосується амфібії Mustang «Аква Спорт», то подробиць в дописі її власника мало.

Mustang без зовнішніх ознак амфібії, але пірнути з берега у воду любить. Фото: Jim Eicher

Під капотом тепер 500-кубовий двоциліндровий мотоциклетний двигун, який з’єднаний з карданним валом. Цей блок обертає трилопастевий гвинт позаду.

Про швидкість на землі чи у воді можна тільки здогадуватися. Щоправда, Айчер визнає, що його Ford не дуже прудкий, особливо на воді:

"Він як човен. Повільний і не такий швидкий. На дорозі теж не мчить, а просто їде, але він на сто відсотків є амфібією. Мустанг стабільний і, що найголовніше, він не протікає. Він завжди привертає увагу, коли я пересувають на ньому озером".

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Власник запевняє, що автомобіль стабільний на воді та суходолі, дає можливість насолоджуватися ним під час відпочинку.

Зазвичай можна припаркуватися, тобто пришвартуватися, біля причалу й сходити на берег попити кави. Фото: Jim Eicher

Надто повільні ходові характеристики не дуже турбують власників, оскільки вони керують дилерським центром і мають змогу керувати потужнішим і сучаснішим Ford Mustang у будь-який час.