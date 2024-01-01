На шестиколісний пікап для апокаліпсису знайшовся покупець

Позашляховик Land Rover Defender Apocalypse, як пише carscoops.com, поки в єдиному примірнику. Автомобіль з колісною формулою 6×6 розрахований на екстремалів та усіх тих, хто ретельно готується до надзвичайних ситуацій. І це зрозуміло, оскільки пікап адаптований не просто на бездоріжжя, а повне бездоріжжя.

Цей автомобіль вже найшов власника в Джексонвіллі, штат Флорида. Однак Apocalypse із задоволенням побудує інші Defender 6x6 при умові, що клієнти готові заплатити принаймні 374 999 доларів США за таке перероблення.

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Розроблена система підвіски дозволяє регулювати кліренс на 8 дюймів, тобто на 20,3 см. Автомобіль отримав 20-дюймові колеса у військовому стилі, одягнені в гігантські 38-дюймові шини. Для найскладнішого бездоріжжя це як знахідка.

У прагненні створити найбожевільніший 6×6 Apocalypse взяв звичайний Land Rover Defender і перетворив його на те, що він назвав «World Ender», тобто "Кінець світу". Для початку акуратно розрізали шасі перед тим, як розширити його та додати третю вісь із двома додатковими колесами.

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Зміни виходять далеко за рамки додаткового комплекту коліс. Фірма з Флориди переробила налаштування підвіски Defender на згадані вище у трансформації 20,3 см, застосувавши для підіймання чи опускання лише одне кнопку на панелі приладів.

Кузов Land Rover також зазнав змін. З’явилися нові розширені крила, опорні пластини, бічні підніжки та скельні слайдери. На додаток позашляховик отримав яскраво-помаранчеву передню частину – цей елемент зроблено у вигляді «кенгурятника».

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Брутальності додав блок світлодіодних прожекторів на даху поряд із багажником. Позаду це підкреслюють спортивні штанги та повнорозмірне запасне колесо та шина в кузові.

В моторній ніші стоїть стандартний 5,0-літровий V8 з наддувом, який пропонується з Defender. Він видає 518 к.с. і 625 Нм крутного моменту. Про масу не повідомляється, але враховуючи врізку та додаткову пару коліс з мостовим агрегатом і елементом приводу, то там щонайменше плюс 500-700 кг до типового Defender. Щоправда, при такому потенціалі двигуна та добре налаштованої ходової це на швидкість не сильно впливатиме.

Фото: Apocalypse