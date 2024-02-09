Land Rover Defender заслужив собі авторитет справжнього короля бездоріжжя, проте один талановитий художник за допомогою нейромережі перетворив його на стильний паркетник.

Сімейство Defend включає три версії: тридверну 90, п’ятидверну 110 і подовжену 130, усі з яких використовують спеціальну платформу, похідну від тієї, що лежить в основі Range Rover, Jaguar XF та інших.

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Проте, яку б деталь стандартного Land Rover Defender ви б не уявили, будьте певні – дизайнер 412donklife змінив і її. Можна впевнено сказати, що цей тюнінгований Land Rover – це машина, яка більше не змогла б виїхати з проторених шляхів.

Загалом, виглядає він все ще як Defender, проте через низку косметичних змін впізнати в ньому оригінальний позашляховик дуже важко. Авто отримало тюнінговані крила, опуклий капот та спойлер на даху. Фари та ліхтарі були затемнені, аби створити деякий контраст із жовтим кузовом автомобіля.

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Цей Land Rover Defender також має відтінок червоного кольору на тримачі запасного колеса у вигляді значка з назвою й такий самий відтінок можна побачити в салоні та на центрі легкосплавних дисків 28 розміру. Ці колеса справді настільки великі, що ледь помістились в колісній арці.

Чудово, що цей автомобіль існує лише в віртуальному світі, адже власники справжніх Defender навряд чи оцінили б такий стиль. Проте, в коментарях під оригінальним дописом автора є багато автомобільних фанатів, яким сподобався цей дизайн.