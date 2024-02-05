Модель універсалу Volvo V70 в масштабі 1:1 збирали майже рік й вона їздить не гірше за справжній шведський автомобіль.

Проєкт збірки автомобіля став можливим завдяки перемозі його автора та власника справжнього Volvo V70 Девіда Густафссона в конкурсі Lego Masters 2020, де призом були 1,2 тонни або близько 400 000 деталей Lego.

Також цікаво: Lego представляє в Японії повнорозмірну копію Toyota Supra

Девід досвідчений художник Lego у менших масштабах, і ця перемога спонукала його створити повнорозмірну версію Lego справжнього Volvo V70, на якому він їздить.

Для жорсткості конструкції використали металевий каркас з електричним мотором та невеликою батареєю, з колесами справжнього V70. Завдяки такій конструкції “лего-модель” чудово їздить власним ходом.

Проте, металева конструкція – єдина деталь не зі світу Lego. Сидіння, панель приладів, кермо та навіть лінзи фар та ліхтарів – все це зроблено з Lego. Двері, які також зроблені з деталей Lego також відчиняються. Загалом, технічно – це майже справжній електромобіль.

Читайте також: Нові чотиривісні Volvo будуть возити негабаритну техніку в Україні

У своєму Instagram Девід поділився деяким функціоналом: авто має електроприводи дзеркал та вікон, рульове керування, поворотні ручки клімат-контролю, рухомий важіль перемикання передач і фари, які повертаються під час повороту керма.

Цей Volvo V70 нещодавно демонстрували на виставці Ecar Expo у Гетеборзі, де люди могли спостерігати за процесом складання деталей в живу. Нещодавно Девід поділився в Instagram зображеннями, на яких видно майже готовий інтер’єр. Відео з виставки свідчить про те, що задня частина даху теж закінчена.

Також цікаво: В Lego відтворили суперкар Lamborghini Sian

Наразі автомобіль з Lego ще у процесі будівництва. У проєкт інвестовано понад 350 000 цеглинок. Незрозуміло, чи всі 400 000 деталей з виграшу Lego Masters будуть зрештою використані. Девід каже, що хоч візуально авто виглядає просто чудово, він, як автор, бачить нюанси, які ще потрібно доопрацювати або взагалі переробити.