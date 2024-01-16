Один з найбільших українських автоперевізників отримав вантажівки, здатні перевозити навіть бронетехніку.
На замовлення одного з лідерів українського ринку понаднормативних перевезень компанії Negabarit-Service офіційний представник Volvo Trucks в Україні ввіз на митну території країни три надпотужні магістральні тягачі Volvo FH16 750.
Всі машин прийшли в замовленій автоперевізником топ-комплектації.
Така комплектація передбачає комфортну пневматичну підвіску кабіни. Є також допоміжні системи – адаптивний круїз контроль, контроль мертвих зон з онлайн-камерами, датчик сну, адаптивне дальнє світло.
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Надвисока XL кабіна з двома спальними місцями має повністю шкіряний інтер’єр Black Edition. В салоні зроблено так, щоб по максиму створити екіпажу домашній комфорт.
Саме тому там знайшлося місце мікрохвильовій печі, є кавоварка, стоянковий кондиціонер, збільшені ящики, електропривід дивану, столик, поворотне пасажирське крісло з опцією відпочинку Relax та багато інших зручностей для водіїв.
Унікальний за потужністю і характеристиками Volvo FH16 750 отримав двигун серії D16K на 750 к.с. Попри масивний вигляд, магістральний тягач вписується в дорожні нормативи за осьовим навантаженням. Він має посилений задній візок з пневмопідвіскою, ведучі осі з навантаженням до 13 т, передню рульову вісь на 9 т. Максимальне навантаження на задній візок складає 35 т.
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Для зменшення загальної ваги тягача механіки Negabarit-Service замовили алюмінієві диски та деякі інші полегшені частини (алюмінієві повітряні ресивери тощо).
Машина у стандартному оснащенні має моторне гальмо VEB, а також додатково встановлений сповільнювач (ретардер). Тут стоїть автоматизована коробка передач для надскладних умов експлуатації, з програмним забезпеченням Heavy Duty. АКП має 12 передач, крім того, є дві понижені наднизькі та окремо наднизька задня передача.
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Під ці тягачі замовлено декілька різнорозмірних причепів Goldhofer. Один з них – модульний, що має 32 модульні осі.
Нині автопарк компанії "Негабарит-Сервіс" налічує понад сто двадцять вантажівок Volvo.
Надалі перевізник планує розширювати свій рухомий склад магістральною технікою: для перевезення негабаритних, тому числі небезпечних вантажів з першого по дев’ятий клас.