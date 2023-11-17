Миколаїв вводить в експлуатацію на маршрутах обласного центру шість автобусів Volvo, що прибули у рамках гуманітарної допомоги з Норвегії.

Міська громада отримала пасажирські машини завдяки старанням Асоціації міст України. При сприянні цієї організації у травні нинішнього року підписано Меморандум про співпрацю між містами Миколаїв і Крістіансанд. Це за кількістю населення п’яте місто країни, комуна є столицею південної частини Норвегії.

Норвезькі друзі дуже ретельно розпитували у членів української делегації про Миколаїв, його людей, а також болі й проблеми, що виникли через численні бомбардування та атаки російських окупантів. Про нестачу громадського транспорту також дізналися і зрозуміли, що у цій сфері місто сильно потерпає від нестачі рухомого стану.

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Проблема й справді гостра. Частина автобусів передана на потреби ЗСУ. Також багато пасажирських машин було пошкоджено від ворожих атак на місто. Через це логістика жителів Миколаєва зазнавала труднощів.

Після того візиту бізнесмени Крістіансанда прийняли рішення допомогти Миколаєву з транспортом й почали збирати кошти. Асоціація розвитку Крістіансанд Kristiansand Utbyggerforening виділила на закупівлю автобусів 250 000 норвезьких крон (828 263 грн). Рада округу Агдер зібрала 125 000 норвезьких крон (414 000 грн) на транспортування автобусів. Муніципалітет Крістіансанд надала 95 000 норвезьких крон (314 686 грн) на придбання гуманітарних вантажів. Були й інші платежі збору, яких вистачило на закупівлю автобусів, пальне та харчування екіпажів у далекій дорозі та повернення додому.

Ось так 3 листопада політики, волонтери, громадськість Крістіансанда проводили в далеку дорогу свою благочинну місію. Фото: муніципалітет Крістіансанда

Знайшли транспорт, придбали, провели сервісне обслуговування й відправили до України. Волонтерська група Крістіансанда Hope For Ukraine ("Надії на Україну") у першій половині листопада вирушила в дорогу, взявши курс на столицю українських корабелів. Муніципалітет Крістіансанда попутно завантажив автобуси медобладнанням, теплими речами та засобами гігієни.

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Волонтери-помічники "Надії на Україну" перегнали автобуси через кордон до України, де їх стріли й підмінили українські водії. Разом з ними норвезькі волонтери прибули до Миколаєва. Вони привезли мерії Миколаєва символічну табличку з міським гербом муніципалітету Крістіансанд та письмове привітання від мера. На гербі муніципалітету норвезького міста гарні слова девізу латинською мовою Causa Triumphat Tandem Bona, що в перекладі означає «Зрештою добра справа перемагає».

А це вже церемоніал передачі автобусів та гуманітарних вантажів у центрі Миколаєва. Фото: мерія Миколаєва

Усі шість автобусів Volvo мають гарний технічний стан та ошатні зовні й у салоні. Чотири машини розраховані на перевезення 86 пасажирів, а ще дві – по 97. Автобуси пристосовані під перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями.

Пасажирські машини не нові, їм по 11-13 років, але вони повністю придатні для використання та схвалені до експлуатації нормами ЄС. Пробіг коливається від 250 000 до 815 000 кілометрів.

Усю привезену гуманітарну допомогу, розповідає на своїй сторінці в Facebook мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, уже передано міським лікарням та закладам соціального захисту.