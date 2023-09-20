Норвегія знову робить Україні щедрий подарунок: півсотні гусеничних вантажівок M548 невдовзі збагатять автопарк ЗСУ.

Всюдихідні автомобілі, що за міжнародною класифікацією мають індекс M548, а за норвезькою позначаються як NM199, розраховані на експлуатацію в польових умовах. Техніка підібрана з урахуванням запитів української сторони й буде задіяна на транспортних операціях там, де колісні машини не в змозі подолати м’які ґрунти чи бездоріжжя.

Очікується, що вже у період осінніх дощів та розбитих ґрунтівок гусеничні машини від оборонного відомства Норвегії будуть обслуговувати наших захисників на передовій.

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Наразі уся запланована для передачі техніка вивезена зі складських сховищ, проходить розконсервацію і технічне обслуговування на ремонтних підприємствах скандинавського партнера. Після проведення усіх сервісно-ремонтних робіт машини доправлять в Україну за уже раніше прокладеними логістичними маршрутами.

Гусеничні вантажні машини M548 знані в усьому світі, гарно себе проявили в пісках Південного Сходу та в зоні Арктики. Фото: nscdc.fandom.com

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Доволі витривала M548 в пошані у цивільних галузях господарювання – геологорозвідка, нафтодобувна промисловість, рятувальні служби тощо. Фото: k.sina.cn

Щодо нинішнього постачання, то це транспортна модифікація бронетранспортера М113 для логістики на плечі між ближнім тилом та передовою. Бортова платформа може бути відкритою чи тентовою, все залежить від специфіки вантажів та пори року.

В моторній ніші 12,8-тонного транспортера стоїть турбонаддувний двигун такої ж потужності, що і в БТР – 210 к.с. Всього є чотири базові моделі. В останній версії (M548A3) машина комплектується дизельним двигуном, що прирівнюється до 275 "конячок".

Основна спеціалізація гусеничних вантажних машин М548/NM199 лишається незмінною — перевезення військового спорядження. Фото: militaerfahrzeuge.ch

Запас ходу на одній заправці сягає 460 кілометрів. Додаткових баків в умовах воєнного часу ніхто не ставить, оскільки це не рейдова, а звичайна транспортна машина з коротким плечем перевезень особового складу, боєприпасів, амуніції, продуктів харчування.

Транспортер має вантажність 5,45 т, що для такої машини доволі солідно, оскільки тут акцент зроблено не на вагу поклажі, а на високі всюдихідні властивості. При цьому транспортний засіб не має бронезахисту, вважається еквівалентом звичайної гусеничної вантажівки.

Нагадаємо, раніше уряд Норвегії передавав Україні чимало техніки воєнного та подвійного призначення, у т.ч. наземні системи ППО Nasams, танки Leopard 2, броньовані інженерні машини та ін. Нещодавно прийнято рішення передати Києву бойові літаки F-16.