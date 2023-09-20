Норвегия снова делает Украине щедрый подарок: полсотни гусеничных грузовиков M548 скоро обогатят автопарк ВСУ.

Вездеходные автомобили, по международной классификации имеющие индекс M548, а по норвежскому обозначаются как NM199, рассчитаны на эксплуатацию в полевых условиях. Техника подобрана с учетом запросов украинской стороны и будет задействована на транспортных операциях там, где колесные машины не могут преодолеть мягкие грунты или бездорожье.

Ожидается, что уже в период осенних дождей и разбитых грунтовок гусеничные машины от оборонного ведомства Норвегии будут обслуживать наших защитников на передовой.

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Пока вся запланированная для передачи техника вывезена из складских хранилищ, проходит расконсервацию и техническое обслуживание на ремонтных предприятиях скандинавского партнера. После проведения всех сервисно-ремонтных работ машины будут доставлены в Украину по уже ранее проложенным логистическим маршрутам.

Гусеничные грузовые машины M548 известны во всем мире, хорошо себя проявили в песках Юго-Востока и в зоне Арктики. Фото: nscdc.fandom.com

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Достаточно выносливая M548 в почете в гражданских отраслях хозяйствования – геологоразведка, нефтедобывающая промышленность, спасательные службы и т.д. Фото: k.sina.cn

Что касается нынешней поставки, это транспортная модификация бронетранспортера М113 для логистики на плече между ближним тылом и передовой. Бортовая платформа может быть открытой или тентовой, все зависит от специфики грузов и времени года.

В моторной нише 12,8-тонного транспортера стоит турбонаддувной двигатель такой же мощности, что и у БТР – 210 л.с. Всего есть четыре базовые модели. В последней версии (M548A3) машина комплектуется дизельным двигателем, который приравнивается к 275 "лошадям".

Основная специализация гусеничных грузовых машин М548/NM199 остается неизменной – перевозка военного снаряжения. Фото: militaerfahrzeuge.ch

Запас хода на одной заправке составляет 460 километров. Дополнительные баки в условиях военного времени никто не ставит, поскольку это не рейдовая, а обычная транспортная машина с коротким плечом перевозок личного состава, боеприпасов, амуниции, продуктов питания.

Транспортер имеет грузоподъемность 5,45 т, что для такой машины достаточно солидно, поскольку здесь акцент сделан не на вес багажа, а на высокие вездеходные свойства. При этом транспортное средство не имеет бронезащиты, считается эквивалентом обычного гусеничного грузовика.

Напомним, ранее правительство Норвегии передавало Украине немало техники военного и двойного назначения, в т.ч. наземные системы ПВО Nasams, танки Leopard 2, бронированные инженерные машины и т.д. Недавно было принято решение передать Киеву боевые самолеты F-16.