Николаев вводит в эксплуатацию на маршрутах областного центра шесть автобусов Volvo, прибывших в рамках гуманитарной помощи из Норвегии.

Городская громада получила пассажирские машины благодаря стараниям Ассоциации городов Украины. При содействии этой организации в нынешнем мае подписан Меморандум о сотрудничестве между городами Николаев и Кристиансанд. Это по количеству населения пятый город страны, коммуна столица южной части Норвегии.

Норвежские друзья очень тщательно расспрашивали у членов украинской делегации о Николаеве, его людях, узнали боли и проблемы, возникшие из-за многочисленных бомбардировок и атак российских оккупантов. О нехватке общественного транспорта также услышали и поняли, что в этой сфере город сильно страдает от недостатка подвижного состояния.

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Проблема действительно острая. Часть автобусов передана на нужды ВСУ. Также многие пассажирские машины были повреждены от вражеских атак на город. Поэтому логистика жителей Николаева испытывала трудности.

После визита украинцев бизнесмены Кристиансанда приняли решение помочь Николаеву с транспортом и начали собирать средства. Ассоциация развития Kristiansand Utbyggerforening выделила на закупку автобусов 250 тысяч норвежских крон (828 263 грн). Совет округа Агдер собрал 125 000 норвежских крон (414 000 грн) на транспортировку автобусов. Муниципалитет Кристиансанда предоставила 95 000 норвежских крон (314 686 грн) на приобретение гуманитарных грузов. Были и другие платежи сбора, которых хватило на закупку автобусов, горючее и питание экипажей в дальней дороге и возвращение домой.

Вот так 3 ноября политики, волонтеры, общественность Кристиансанда проводили в дальний путь свою благотворительную миссию. Фото: муниципалитет Кристиансанд а

Нашли транспорт, приобрели, провели сервисное обслуживание (СТО денег не взяла) и отправили в Украину. Волонтерская группа Кристиансанда Hope For Ukraine ("Надежды на Украину") в первой половине ноября отправилась в путь, взяв курс на столицу украинских корабелов. Муниципалитет Кристиансанда попутно загрузил автобусы медоборудованием, теплыми вещами и средствами гигиены.

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Волонтеры-помощники "Надежды на Украину" перегнали автобусы через границу в Украину, где их встретили и подменили украинские водители. Вместе с ними норвежские волонтеры прибыли в Николаев. Они привезли мэрии Николаева символическую табличку с городским гербом муниципалитета Кристиансанда и письменное поздравление от мэра. На гербе муниципалитета норвежского города выбиты красивые слова девиза на латинском языке Causa Triumphat Tandem Bona, что в переводе означает «В конце концов доброе дело побеждает».

А это уже церемониал передачи автобусов и гуманитарных грузов в центре Николаева. Фото: мэрия Николаева

Все шесть автобусов Volvo имеют хорошее техническое состояние и нарядные снаружи и в салоне. Четыре машины рассчитаны на перевозку 86 пассажиров, а еще две – по 97. Автобусы приспособлены для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями.

Пассажирские машины не новые, им по 11-13 лет, но полностью пригодны для использования и одобрены к эксплуатации нормами ЕС. Пробег колеблется от 250 000 до 815 000 км.

Вся привезенная гуманитарная помощь, рассказывает на своей странице в Facebook мэр Николаева Александр Сенкевич, уже передана городским больницам и учреждениям социальной защиты.