Один из крупнейших украинских автоперевозчиков получил грузовики, способные перевозить даже бронетехнику.

По заказу одного из лидеров украинского рынка сверхнормативных перевозок компании Negabarit-Service официальный представитель Volvo Trucks в Украине ввез на таможенную территории страны три сверхмощных магистральных тягача Volvo FH16 750.

Все машин пришли в заказанной автоперевозчиком топ-комплектации.

Такая комплектация предусматривает комфортную пневматическую подвеску кабины. Есть также вспомогательные системы – адаптивный круиз контроль, контроль мертвых зон с онлайн-камерами, датчик сна, адаптивный дальний свет.

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Сверхвысокая XL кабина с двумя спальными местами имеет полностью кожаный интерьер Black Edition. В салоне сделано так, чтобы по максиму создать экипажу домашний комфорт.

Именно поэтому там нашлось место микроволновой печи, есть кофеварка, стояночный кондиционер, увеличенные ящики, электропривод дивана, столик, поворотное пассажирское кресло с опцией отдыха Relax и много других удобств для водителей.

Уникальный по мощности и характеристикам Volvo FH16 750 получил двигатель серии D16K на 750 л.с. Несмотря на массивный вид, магистральный тягач вписывается в дорожные нормативы по осевой нагрузке. Он имеет усиленную заднюю тележку с пневмоподвеской, ведущие оси с нагрузкой до 13 т, переднюю рулевую ось на 9 т. Максимальная нагрузка на заднюю тележку составляет 35 т.

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Для уменьшения общего веса тягача механики Negabarit-Service заказали алюминиевые диски и некоторые другие облегченные части (алюминиевые воздушные ресиверы и т.д.).

Машина в стандартном оснащении имеет моторный тормоз VEB, а также дополнительно установлен замедлитель (ретардер). Здесь стоит автоматизированная коробка передач для сверхсложных условий эксплуатации, с программным обеспечением Heavy Duty. АКП имеет 12 передач, кроме того, есть две пониженные сверхнизкие и отдельно сверхнизкая задняя передача.

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Под эти тягачи заказано несколько разноразмерных прицепов Goldhofer. Один из них – модульный, имеющий 32 модульные оси.

Сейчас автопарк компании "Негабарит-Сервис" насчитывает более ста двадцати грузовиков Volvo.

В дальнейшем перевозчик планирует расширять свой подвижной состав магистральной техникой: для перевозки негабаритных, том числе опасных грузов с первого по девятый класс.