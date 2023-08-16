Очень ощутимый подарок пришел в Тернопольскую область из Швеции: восемь многоместных автобусов пополнят школьный автопарк региона.

С 1 сентября на занятия в Барсуковской, Залозецкой, Бережанской, Кременецкой, Скориковской, Трибуховской, Лановецкой и Монастырской общинах учащиеся поедут в салонах просторных школьных автобусов. Все многоместные пассажирские машины пришли в голубой колористике, символизирующей мирное небо – с таких позиций подбирали технику по цвету шведские благотворители.

Все автобусы для унификации обслуживания принадлежат к одному бренду, типу и модели. Это трехосные пассажирские машины Volvo 8500 мощностью 250 кВт / 340 л.с. с автоматической КПП. Они находятся в исполнении пригородного сегмента.

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Салон на 51 место для холодного времени года имеет отопление Webasto и двойное стекло. Для теплого времени кондиционер и мощная система вентиляции. Вход/выход осуществляется через две двери – впереди и посередине.

Обществам Тернопольской области передали автобусы из Швеции. Фото: Тернопольская ОВА

В этом году Тернопольская область в процессе подготовки к новому учебному году в рамках гуманитарной помощи пополнила школьный автопарк на 39 автобусов.

Всего в Украину из-за границы уже пришли 214 автобусов для школ, еще 65 пассажирских машин разной вместимости в пути.

Видео: TV-4