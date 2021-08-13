Спорткар, зібраний з конструктора, має електромотор та функціональну оптику.

Відвідувачі японського Legoland до 11 жовтня зможуть побачити у парку розваг дві машини, розміщені поруч – оригінальну Toyota GR Supra та її копію з цеглинок Lego.

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Маючи достатньо часу, правильних будівельних блоків здібностей, з Lego можна зібрати форми будь-якої складності. Останнім доказом є копія автомобіля з дуже пластичними формами, Toyota Supra. Справжній автомобіль – це спеціальне видання до 35-річчя моделі, доступне лише японському ринку.

Lego повідомляє, що для складання цієї машини в масштабі 1:1 знадобилося 477 303 окремих деталей. Він важить 1882 кг, що значно більше за 1639 кг реального спорткара. Інтер’єр здебільшого зроблений з цеглинок, за винятком сидіння водія та керма. Лего-версія також повинна мати педалі для прискорення та гальмування, оскільки оснащена електромотором і може їздити зі швидкістю зі швидкістю до 27 кілометрів на годину.