У Європі японський спорткар не користується такою популярністю, як у Японії чи США, оскільки має близнюка у вигляді BMW Z4. Та інтерес до автомобіля проявили експерти іспанського порталу km77.

Результати тесту виявились досить несподіваними та доволі неприємними для Toyota, оскільки спортивне купе впоралось із завданням зовсім не взірцево.

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Тест на об’їзд перепони, що виникла на дорозі, проводиться на різних швидкостях і Toyota Supra п’ятого покоління змогла показати прийнятний результат лише на швидкості у 77 км/год. Це найнижчий поріг для отримання доброї оцінки за тест. Коли швидкість почали збільшувати, керованість спорткара помітно погіршилась. Примітно, що навіть на швидкості у 77 км/год Supra впоралась із завданням не з першої спроби.

Таким чином, формально Toyota Supra пройшла тест, хоча й “з натяжкою”. Від 340-сильного задньопривідного купе сподівались кращих результатів, оскільки навіть кросовери та універсали, зовсім не пристосовані для різких маневрів, впорались із завданням краще. Так, універсал Peugeot 508 SW впорався з тестом на швидкості на 78 км/год, а кросовер Nissan Qashqai успішно виконав завдання навіть на швидкості у 84 км/год.



Раніше інша модель Toyota – новий RAV4, зовсім погано впоралась із тестом, однак виробник узяв до уваги результати та провів роботу над помилками, після чого кросовер успішно склав іспит.

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