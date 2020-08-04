В Европе японский спорткар не пользуется такой популярностью, как в Японии или США, поскольку имеет близнеца в виде BMW Z4. Но интерес к автомобилю проявили эксперты испанского портала km77.

Результаты теста оказались довольно неожиданными и весьма неприятными для Toyota, поскольку спортивное купе справилось с задачей совсем не образцово.

Смотрите также: Видео изнутри автомобильной шины похоже на эндоскопию анаконды

Тест на объезд возникшей на дороге преграды проводится на разных скоростях, и Toyota Supra пятого поколения смогла показать приемлемый результат только на скорости в 77 км/ч. Это самый низкий порог для получения хорошей оценки за тест. Когда скорость начали увеличивать, управляемость спорткара заметно ухудшилась. Примечательно, что даже на скорости в 77 км/ч Supra справилась с задачей не с первой попытки.

Таким образом, формально Toyota Supra прошла тест, хоть и “с натяжкой”. От 340-сильного заднеприводного купе ожидали лучших результатов, поскольку даже кроссоверы и универсалы, совсем не приспособленные для резких маневров, справились с задачей лучше. Так, универсал Peugeot 508 SW справился с тестом на скорости 78 км/ч, а кроссовер Nissan Qashqai успешно выполнил задание даже на скорости в 84 км/час.



Ранее другая модель Toyota – новый RAV4 – совсем плохо справилась с тестом, однако производитель принял к сведению результаты и провел работу над ошибками, после чего кроссовер успешно сдал экзамен.

Также интересно: Китайский трактор работает на водороде, ездит без водителя и имеет интернет 5G: видео