Без экшн-камеры увидеть это было бы невозможно.

Первая экшн-камера появилась на рынке в 2004 году и они изменили наш взгляд на мир. То, что было невозможно раньше, теперь открывается с любого ракурса – даже сверху, если совместить камеру с дроном. Впрочем, для записи этого контента, ютуберу с канала Warped Perspective понадобились только камера и фонарик с автономным питанием.

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По просьбе одного из своих зрителей, автор YouTube-канала решил заснять, что происходит внутри шины автомобиля, во время езды. Для этого он установил камеру GoPro на переднее правое колесо своего Mercedes-Benz E55 AMG. Конечно, при установлении шины, камере не хватило света для съемки, поэтому хост смастерил и установил вместе с камерой еще и фонарик.

Внутренняя часть покрышки выглядит как внутренности анаконды – по крайней мере, именно таким представляется внутренняя часть гигантской южноамериканской змеи. С жирными руками и в хорошем настроении ютубер сначала потихоньку проехал по аллее возле мастерской. Все выглядело мирно, пока он не решил выполнить резкий левый поворот. Поскольку давление на колесо, при этом маневре, было большим, резина ударила по камере и немного изменила ее перспективу. Надеемся, камера не пострадала и мы увидим другие интересные эксперименты от Warped Perspective в будущем.

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