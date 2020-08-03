Без екшн-камери побачити це було б неможливо.

Перша екшн-камера з’явилась на ринку у 2004 році і вони змінили наш погляд на світ. Те, що було неможливо раніше, тепер відкривається з будь-якого ракурсу – навіть згори, якщо сполучити камеру з дроном. Втім, для запису цього контенту, ютуберу з каналу Warped Perspective знадобились лише камера та ліхтарик з автономним живленням.

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На прохання одного зі своїх глядачів, автор YouTube-каналу вирішив зафільмувати, що відбувається всередині шини автомобіля, під час їзди. Для цього він встановив камеру GoPro на переднє праве колесо свого Mercedes-Benz E55 AMG. Звичайно, при встановленні шини, камері б не вистачило світла для зйомки, тож хост змайстрував та встановив разом з камерою ще й ліхтарик.

Внутрішня частина покришки виглядає як нутрощі анаконди – принаймі, саме таким уявляється внутрішня частина гігантської південноамериканської змії. З масними руками і в доброму гуморі ютубер спочатку потихеньку проїхав алеєю біля майстерні. Усе виглядало мирно, доки він не вирішив виконати різкий лівий поворот. Оскільки тиск на колесо, при цьому маневрі, був більшим, гума вдарила по камері та трохи змінила її перспективу. Вподіваємось, камера не постраждала і ми побачимо інші цікаві експерименти від Warped Perspective в майбутньому.

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