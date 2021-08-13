Спорткар, собранный из конструктора, имеет электромотор и функциональную оптику.

Посетители японского Legoland до 11 октября смогут увидеть в парке развлечений две машины, расположенные рядом – оригинальную Toyota GR Supra и ее копию из кирпичиков Lego.

Также интересно: Peugeot 601 Eclipse 1934 года – первый в истории кабриолет с жесткой крышей

Имея достаточно времени, правильных строительных блоков и способностей, из Lego можно собрать формы любой сложности. Последним доказательством является копия автомобиля с очень пластичными формами, Toyota Supra. Настоящий автомобиль – это специальное издание к 35-летию модели, доступное только японскому рынку.

Lego сообщает, что для сборки этой машины в масштабе 1:1 понадобилось 477 303 отдельных деталей. Она весит 1882 кг, что значительно больше 1639 кг реального спорткара. Интерьер в основном сделан из кирпичиков, за исключением сиденья водителя и руля. Лего-версия также должна иметь педали для ускорения и торможения, поскольку оснащена электромотором и может ездить со скоростью со скоростью до 27 километров в час.