Кабриолеты с тентовой крышей тогда уже были, но они имели кучу недостатков, в частности протечки, шумность, менее эстетичный силуэт кузова по сравнению с аналогами с жесткой фиксированной крышей.

В 1934 году компания Peugeot представила решение всех проблем с мягкой складной крышей, презентовав роскошное купе 601 с выдвижной жесткой крышей. Конструкция предусматривала автоматическую сборку и раскладывание крыши нажатием кнопки.

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Разработка Жоржа Полина установила общие стандарты дизайна для складной жесткой крыши. За океаном, в США, эту технологию первым начал использовать Ford на модели Skyliner 1957–1959 годов. И по сей день все подобные автомобили используют принципы конструкции довоенной разработки Peugeot.

Механизм складной крыши Peugeot 601 использовал электрический мотор для складывания-раскладывания. Peugeot обещал, что на его поднимание или опускание понадобится 15 секунд, но на самом деле на полную операцию уходило около минуты. Кроме того, четырех таких циклов было достаточно, чтобы полностью разрядить аккумулятор автомобиля.

Обозначение Eclipse кабриолет получил уже впоследствии, после появления на “Конкурсе элегантности” и фурора, который он произвел. В 1935 году модель 601 была дополнительно модифицирована и получила обозначение 601D, а также вышла длиннобазная версия 601DL. Серию D можно узнать по сниженным фарам и удлиненным ручкам на капоте вместо клапанов. В течение 1934 года Peugeot было изготовлено 1235 машин модели 601 в обычном кузове и 799 – в удлиненном. В следующем году было собрано 1074 машин серии D и еще 911 экземпляров DL. Выпуск Peugeot 601 длился всего два года.

Фото: Peugeot 601 Eclipse – первый кабриолет с жесткой крышей / vintage.es