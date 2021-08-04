Старенький внедорожник имеет заводскую технику, а из доработок – лишь выведенную высоко выхлопную трубу шноркель и более агрессивные внедорожные шины.

Для большинства автомобилей вода выше колес означает невозможность передвижения, но старые Land Rover и Range Rover не зря имеют славу легендарных вездеходов. Причем “везде” в слове “вездеход” следует понимать буквально.

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Range Rover представляет собой наиболее “цивилизованную” версию внедорожника от Land Rover. Это не Defender и даже не Discovery, а машина из сегмента люксовых. Казалось бы, ему далеко до возможностей классических “Ленд Роверов” на бездорожье, но не стоит недооценивать “боксера в смокинге”.

Пятидверный автомобиль смог погрузиться в водоем по самую крышу, проехать по дну и выехать на противоположный берег. А после этого поехал дальше, как будто ничего необычного только что не случилось.

Видео экстремального форсирования брода поделился пользователь Instagram с именем Acapella. Во время трюка на борту внедорожника находилось два человека и одному из них – пассажиру – пришлось вынырнуть из-под воды, чтобы вдохнуть воздух. А водитель внедорожника оказался таким же выносливым, как и его автомобиль, он оставался под водой на протяжении всей Подводной Одиссеи.