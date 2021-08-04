Старенький позашляховик має заводську техніку, а з доробок – лиш виведену високо вихлопну трубу шноркель та більш агресивні позашляхові шини.

Для більшості автомобілів вода вище коліс означає неможливість пересування, але старі Land Rover та Range Rover недарма мають славу легендарних всюдиходів. Причому “всюди” у слові “всюдихід” слід розуміти буквально.

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Range Rover являє собою найбільш “цивілізовану” версію позашляховика від Land Rover. Це не Defender і навіть не Discovery, а машина з сегменту люксових. Здавалось би, йому далеко до можливостей класичних “Ленд Роверів” на бездоріжжі, та не варто недооцінювати “боксера у смокінгу”.

П'ятидверний автомобіль зміг зануритись у водойму по самий дах, проїхати по дну та виїхати на протилежний берег. А після цього поїхав далі, наче нічого незвичайного щойно не трапилось.

Відео екстремального форсування броду поділився користувач Instagram з іменем Acapella. Під час трюку на борту позашляховика перебувало двоє людей і одному з них – пасажиру – довелось випірнути з-під води, щоб вдихнути повітря. А водій позашляховика виявився таким же витривалим, як і його автомобіль, він залишався під водою протягом усієї підводної одіссеї.