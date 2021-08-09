Кабріолети з тентовим дахом тоді вже були, але вони мали купу недоліків, зокрема протікання, шумність, менш естетичний силует кузову, у порівнянні з аналогами з жорстким фіксованим дахом.

У 1934 році компанія Peugeot представила розв'язання усіх проблем з м’яким складаним дахом, презентувавши розкішне купе 601 з висувним жорстким дахом. Конструкція передбачала автоматичне складання та розкладання даху натисканням кнопки.

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Розробка Жоржа Поліна встановила загальні стандарти дизайну для складаного жорсткого даху. За океаном, у США, цю технологію першим почав використовувати Ford на моделі Skyliner 1957–1959 років. І донині усі подібні автомобілі використовують принципи конструкції довоєнної розробки Peugeot.

Механізм складаного даху Peugeot 601 використовував електричний мотор для складання-розкладання. Peugeot обіцяв, що на його зведення або опускання знадобиться 15 секунд, але насправді на повну операцію йшло близько хвилини. Крім того, чотирьох таких циклів було достатньо, щоб повністю розрядити акумулятор автомобіля.

Позначення Eclipse кабріолет отримав вже згодом, після появи на “Конкурсі елегантності” та фурору, який він справив. У 1935 році модель 601 була додатково модифікована й отримала позначення 601D, а також довгобазну версію 601DL. Серію D можна впізнати за зниженими фарами та подовженими ручками на капоті, замість клапанів. Протягом 1934 року peugeot було виготовлено 1235 машин моделі 601 у звичайному кузові та 799 – у подовженому. Наступного року було зібрано 1074 машин серії D і ще 911 примірників DL. Випуск peugeot 601 тривав лише два роки.

Фото: Peugeot 601 Eclipse – перший кабріолет з жорстким дахом / vintage.es