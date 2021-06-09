Ні, ми зараз говоримо не про масштабну модель, а про повноцінну повнорозмірну репліку з деякими працюючими функціями.

Взагалі Lego постійно радує автомобільних фанатів своїми божевільними проектами. То Ferrari побудують, то ще який-небудь спорткар. Зовсім недавно представили ще одну модель – Lamborghini Sian. Автомобіль побудували з півмільйона деталей, причому деякі з них унікальні. Всього на розробку і виготовлення автомобіля використали майже дев’ять тисяч годин. Цікаво, але новинка повністю повторяє розміри і габарити оригінального спорткара.

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Єдиний момент – вона вийшла важче оригіналу – більше двох тонн, тоді як вага оригінального спорткара лише злегка перевищує півтори тонни. Ми вже сказали, що на авто працюють деякі функції, так лего-спорткар отримав робочу оптику і звукову імітацію запуску двигуна.