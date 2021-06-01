Компанія Lamborghini почала дорожні випробування секретної новинки. За однією з версій, йдеться про екстремальну версію Aventador S під назвою Jota, яка отримає 770-сильний двигун.

Закамуфльований прототип в кузові Aventador S має нестандартні для моделі дифузор та вихлопну систему – вочевидь, їх запозичили у SVJ. За попередніми даними, під капотом суперкара стоїть 6,5-літровий бензиновий V8, який видає понад 770 к.с. потужності.

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Очікується, що версія Jota стане останньою для актуального Aventador. Вже до 2024 року всі моделі Lamborghini отримають електрифіковані силові установки в рамках стратегії компанії щодо зниження кількості шкідливих викидів. Huracan, Aventador і кросовер Urus стануть гібридами, а також в лінійці марки з’явиться повністю електричний суперкар – це станеться у 2025 році.

До речі, на цьому тижні стало відомо, що концерн Volkswagen Group отримав від швейцарської компанії Quantum Group пропозицію продати Lamborghini за 7,5 мільярда євро. Німці відмовились.